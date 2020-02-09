ريال مدريد يحافظ على الصدارة بفوزه على أوساسونا

عزز ريال مدريد، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز الذى حققه على مضيفه فريق أوساسونا، بنتيجة 4 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب أل سادار ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة، متفوقا بنتيجة 2 – 1، وفى الشوط الثانى، نجح فاسكيز، في تسجيل ثالث أهداف ريال مدريد، بالدقيقة 85 من زمن اللقاء، واختتم المهاجم الصربى لوكا يوفيتش رباعية الميرنجى، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن غريمه التقليدي برشلونة، صاحب المركز الثانى برصيد 46 نقطة.

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