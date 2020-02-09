اختتام دورة المراسلات والتقارير الإدارية باتحاد الفرعي للكاراتية ببنغازي

بنغازي 09 فبراير 2020 (وال) – اختتم الاتحاد الفرعي للكاراتية ببنغازي دورة تدريبية لمنتسبي الاتحاد تحت عنوان “المراسلات والتقارير الإدارية”، والتي استمر على مدي يومين .

وقدمت الدورة المدربة فاطمة الزلاوي بمقر مجموعة الجمانة للاستشارات والتدريب، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه عمر الرعيض .

وأكد عمر الرعيض على مدي الاستفادة الجميع من هذه الدورة وفق لمجال عمله، لافتًا إلى أن هناك خطة سيعمل عليها الاتحاد الليبي للكاراتية بشكل دائم .

وتابع أنه سيتم وضع خطة تدريبية وعملية للاتحاد الفرعي للكاراتية خلال عام 2020، بمشاركة الاتحاد في بطولات محلية ودولية إلى جانب دورات تدرييبة يكون معلن عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعم الفائدة على جميع . (وال – بنغازي)

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