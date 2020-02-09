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إنتر ميلانو يحسم “ديربي الغضب” ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم إنتر ميلانو قمة الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي بفوزه على غريمه وجاره ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد نجاحه في قلب تأخره في الشوط الأول بهدفين دون مقابل ليعود الإنتر لمقدمة الدوري مع يوفنتوس

وتقدم ميلان بهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث أفتتح الكرواتي أنتي ريبيتش التسجيل في الدقيقة الأربعين وفي الوقت بدل الضائع أضاف المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني من كرة رأسية ، وفي الشوط الثاني قلص الانتر الفارق بعد ست دقائق من انطلاقته عبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعدها بثلاث دقائق أضاف الأوروغواياني ماتياس فيسينو هدف التعادل بعد تمريرة من التشيلي ألكسيس سانشيز وأزدادت المباراة في إثارتها بعدما أضاف المدافع الهولندي ستيفان دي فري الهدف الثالث من كرة رأسية متقنة، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أنهى مهاجم الإنتر المتألق روميلو لوكاكو رباعية الفريق بكرة رأسية بعد عرضية من البديل النيجيري فيكتور موسيس

وبعد هذا الفوز تصدر إنتر ميلانو ترتيب الدوري بالتساوي مع يوفنتوس برصيد أربع وخمسين نقطة فيما توقف ميلان عند أثنين وثلاثين نقطة ليتواجد في المركز العاشر .

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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