إنتر ميلانو يحسم “ديربي الغضب” ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

حسم إنتر ميلانو قمة الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي بفوزه على غريمه وجاره ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد نجاحه في قلب تأخره في الشوط الأول بهدفين دون مقابل ليعود الإنتر لمقدمة الدوري مع يوفنتوس

وتقدم ميلان بهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث أفتتح الكرواتي أنتي ريبيتش التسجيل في الدقيقة الأربعين وفي الوقت بدل الضائع أضاف المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني من كرة رأسية ، وفي الشوط الثاني قلص الانتر الفارق بعد ست دقائق من انطلاقته عبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعدها بثلاث دقائق أضاف الأوروغواياني ماتياس فيسينو هدف التعادل بعد تمريرة من التشيلي ألكسيس سانشيز وأزدادت المباراة في إثارتها بعدما أضاف المدافع الهولندي ستيفان دي فري الهدف الثالث من كرة رأسية متقنة، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أنهى مهاجم الإنتر المتألق روميلو لوكاكو رباعية الفريق بكرة رأسية بعد عرضية من البديل النيجيري فيكتور موسيس

وبعد هذا الفوز تصدر إنتر ميلانو ترتيب الدوري بالتساوي مع يوفنتوس برصيد أربع وخمسين نقطة فيما توقف ميلان عند أثنين وثلاثين نقطة ليتواجد في المركز العاشر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية