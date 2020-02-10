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زيارة رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه لمقر الاتحاد الفرعي للكاراتية بعد صيانته

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 فبراير 2020 (وال) –  زار  رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية عمر الرعيض بزيارة مقر الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، بعد انتهاء أعمال الصيانة به من  قبل  المجلس البلدي بنغازي .
وكان في رفقة الرعيض أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي رئيس نادي بنغازي الجديدة الأستاذ فتحي الشكري، ورئيس الشركة المنفذة للصيانة أمراجع البدري .

و وجه الرعيض الشكر  لعميد البلدي وعبدالله محمد السعيطي رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي على المجهودات المبذولة من أجل الرقي باللعبة بمدينة بنغازي . (وال – بنغازي) ر ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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