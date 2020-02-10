زيارة رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه لمقر الاتحاد الفرعي للكاراتية بعد صيانته

بنغازي 10 فبراير 2020 (وال) – زار رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية عمر الرعيض بزيارة مقر الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، بعد انتهاء أعمال الصيانة به من قبل المجلس البلدي بنغازي .

وكان في رفقة الرعيض أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي رئيس نادي بنغازي الجديدة الأستاذ فتحي الشكري، ورئيس الشركة المنفذة للصيانة أمراجع البدري .

و وجه الرعيض الشكر لعميد البلدي وعبدالله محمد السعيطي رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي على المجهودات المبذولة من أجل الرقي باللعبة بمدينة بنغازي . (وال – بنغازي) ر ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال