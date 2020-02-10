طائرة الهلال تدخل معسكرها المغلق بالقاهرة

القاهرة 10 فبراير 2020 (وال) – يخوض مساء الأربعاء المقبل الموافق للتاسع عشر من فبراير الجاري، فريق الهلال الأول للكرة الطائرة أولى مبارياته ضمن منافسات البطولة الثامنة والثلاثون للأندية العربية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بداية من السادس عشر من فبراير وحتى الثامن والعشرين من فبراير من نفس الشهر.

وفريق الهلال للكرة الطائرة كان قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد ودخل في معسكر قصير مغلق قبل انطلاق البطولة بقيادة المدرب التونسي عامر النصراوي، ومساعده مفتاح البرناوي واللاعبون، محمود فوزي، موسى ادريس، أشرف عمر، عمر سالم، موسى علي، تقي الدين اسماعيل، أكرم الشحومي، بالقاسم علي، محمد موسى، أنس فتحي، وفراس عاطف. (وال – القاهرة) ف ح

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