ثلاثون لاعبًا للمنتخب الليبي لكرة القدم يدخلون معسكرًا اعداديًا

طرابلس 10 فبراير 2020 (وال) – خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم الاتحادات الفرعية بالمناطق بشأن لاعبي المنتخب الوطني المستهدفين للمعسكر الإعدادي المزمع إقامته بتونس من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين من فبراير الجراي، وضرورة ابلاغهم بالالتحاق في صفوف المنتخب خلال الفترة المذكورة .

قائمة المنتخب الأول لكرة القدم ضمت ثلاثون لاعبًا من نادي الاتحاد مراد الوحيشي، عبدالعزيز الصويعي، ربيع شادي، عمران سالم، ومن الأهلي ببنغازي، الطاهر بن عامر، أبوبكر عقيلة، وائل صديره، محمد التاورغي، ومن الهلال يوسف مينا، أنيس المصراتي، ومن الأخضر جمال سلطان، منصور رزق، حسن ماتا، ومن المدينة محمود عكاشة، عبدالحكيم التركي، محمد التهامي، ومن السويحلي عبدالرحيم التريكي، ومن الاتحاد المصراتي أحمد القديري، ومن أهلي طرابلس محمد عادل، ومن نادي بوسليم عبدالله الجديدو، ومن الوحدة علاء القجدار، محمد الغنيمي، ومن النصر فتحي الطلحي، صلاح فكرون، خالد مجدي، عبدالله بلعم، معاذ العمامي، معتز المهدي، مهند بوعجيلة. (وال – طرابلس) ف ح

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