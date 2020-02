بيكفورد.. يريدون النيل من لاعبي المنتخب الإنجليزي

بيكفورد الخطأ الذي ارتكبه أمام كريستال بالاس جاء نتيجة تعثره وهو ما كاد أن يتسبب في إصابته [انترنت]

وجه حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي جوردان بيكفورد رسالة شديدة اللهجة لنجم مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل، حول الهجوم “غير المبرر” عليه مؤخرا، مؤكدا أن ثقته الكبيرة في نفسه لن تهتز.

وجاءت تصريحات حارس عرين المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد الذي تألق مع “الأسود الثلاثة” في مونديال روسيا 2018، ردا على سخرية الناقد الرياضي، اللاعب السابق غاري نيفيل، في حين تحدث نقاد آخرون عن تذبذب مستوى أداء نيفيل خلال آخر 18 شهرا.

وقال الدولي بيكفورد: “أعتقد أن الصحافة والجميع يريدون النيل من لاعبي المنتخب الإنجليزي، ويمكن النظر إلى جاري نيفيل.. بالنسبة لي أنا لا أتأثر بهذه الأمور”، في إشارة واضحة إلى ما فعله نيفيل، بعد ضحكاته على أخطاء بيكفورد عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3 في سبتمبر الماضي.

واهتزت شباك بيفكورد بهدف التعادل الذي أحرزه البلجيكي كريستيان بينتيكي في فوز إيفرتون 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وأوضح بيكفورد أن الخطأ الذي ارتكبه أمام كريستال بالاس جاء نتيجة تعثره وهو ما كاد أن يتسبب في إصابته.

وأضاف:”شاهدت الهدف. وبصراحة أنا محظوظ لأنني نجوت من إصابة في أربطة الركبة. قدمي تعثرت ولم يكن بوسعي التحرك”.

وختم كلامه:”أفهم جيدا أنني كنت في حالة جيدة مع المنتخب، وإنه لأمر مثير للضحك أن يهتف الجميع باسمك عندما تكون مع إنجلترا، لكن بعد العودة إلى ناديك يحدث العكس، وأنا لن أدع ذلك يؤثر علي”.

