باريس سان جيرمان يحسم القمة أمام ليون

حسم باريس سان جيرمان قمة الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الفرنسي بفوزه على ليون بأربعة أهداف مقابل هدفين والتي احتضنها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية .

وافتتح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والعشرين، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني بحلول الدقيقة الثامنة والثلاثين، ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف مدافع ليون فرناندو مارشال الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، إلا أن ليون سجل هدفين متتاليين عن طريق مارتين تيرير في الدقيقة الثانية والخمسين وموسى ديمبلي في الدقيقة التاسعة والخمسين، ليختتم إديسون كافاني رباعية الفريق الباريسي قبل النهاية بعشر دقائق .

ورفع سان جيرمان بهذا الفوز رصيده إلى إحدى وستين نقطة متبعدا في صدارة الدوري فيما توقف ليون عند ثلاث وثلاثين نقطة ليتواجد في المركز التاسع.

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