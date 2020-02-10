السعودية تستقبل منتخب الشباب الليبي لكرة القدم

الرياض 10 فبراير 2020 (وال) – وصل صباح اليوم الإثنين المنتخب الليبي لكرة القدم تحت سن 20 إلى المملكة العربية السعودية بغية المشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الشباب المقرر إقامتها منتصف هذا الشهر فبراير 2020 بالسعودية.

قائمة المنتخب تحت سن 20 المشاركة في كأس العرب ضمت 23 لاعبا، وكان المنتخب قد دخل في معسكر تدريبي بمنطقة قصير بتونس قبل المغادرة إلى السعودية بقيادة المدرب المحلي عياد القاضي ومساعده المهدي بوشاح ومدرب الحراس الطاهر سعد.

وأجرى خلال معسكره لقاءين اثنين الأول جمعه مع فريق رديف حمام سوسة التونسي تفوق فيه بأربعة أهداف لهدفين .

وفي اللقاء الثاني تفوق على فريق القلعة التونسي متصدر الدرجة الثالثة بثلاثة أهداف لصفر. (وال – الرياض) ف ح

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