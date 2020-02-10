اتحاد الكرة يعلن قائمة منتخب المحليين

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني للمحليين والتي ضمت ثلاثين لاعبا منهم سبعة لاعبين من فريق النصر الممثل الوحيد للكرة الليبية بكأس الكونفيدرالية.

وجاءت القائمة كالتالي: فتحي الطلحي وصلاح فكرون وعبدالله بلعم ومعاذ العمامي ومهند أبوعجيلة ومعتز المهدي وخالد مجدي من النصر.

كما تضمّنت عبدالحكيم التركي ومحمود عكاشة ومحمد التهامي ومحمد بن ناصر من المدينة، إضافة إلى أبوبكر عقيلة والطاهر بن عامر ووائل صديرة ومحمد التاورغي من الأهلي بنغازي.

وجاء في القائمة علاء القجدار ومحمد الغنيمي من الوحدة، وكذلك يوسف مينا وأنيس المصراتي من الهلال، فضلا عن مراد الوحيشي وربيع الشادي وعبدالعزيز الصويعي وعمران سالم من الاتحاد.

وضمّت قائمة المنتخب الوطني جمال سلطان ومنصور رزق وحسن ماتا من الأخضر، إضافة إلى محمد عادل من الأهلي طرابلس، كما تضمنت عبدالرحيم التريكي من السويحلي، وأحمد القديري من الاتحاد المصراتي وعبدالله جديدو من أبوسليم.

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