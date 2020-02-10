لايبزيغ يفرض التعادل على البافاري

فرض لايبزيغ التعادل على المتصدر بايرن ميونيخ بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا في قمة الأسبوع الحادي والعشرين من البوندسليغا .

وحاول البايرن صاحب الأرض استغلال العديد من الفرص في بداية المباراة عن طريق تياجو ألكانتارا إلا أن تسديدته جانبت مرمى الحارس بيتر جولاكسي، واقترب تيمو فيرنر من الوصول لشباك مانويل نوير إلا أن كرته أقتربت من القائم الأيمن.

ورغم الفرص الضائعة من قبل الفريقين إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليواصل الفريق البافاري صدارة البوندسليغا بثلاث وأربعين نقطة، فيما لا يزال لايبزيغ في الملاحقة بفارق نقطة واحدة.

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