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لايبزيغ يفرض التعادل على البافاري

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرض لايبزيغ التعادل على المتصدر بايرن ميونيخ بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا في قمة الأسبوع الحادي والعشرين من البوندسليغا .

وحاول البايرن صاحب الأرض استغلال العديد من الفرص في بداية المباراة عن طريق تياجو ألكانتارا إلا أن تسديدته جانبت مرمى الحارس بيتر جولاكسي، واقترب تيمو فيرنر من الوصول لشباك مانويل نوير إلا أن كرته أقتربت من القائم الأيمن.

ورغم الفرص الضائعة من قبل الفريقين إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليواصل الفريق البافاري صدارة البوندسليغا بثلاث وأربعين نقطة، فيما لا يزال لايبزيغ في الملاحقة بفارق نقطة واحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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