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فوزي البنزرتي الأقرب لقيادة المنتخب في الشان

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لايزال الوسط الرياضي ينتظر إعلان اتحاد الكرة عن المدرب الذي سيقود المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين الذي سيقام في إثيوبيا شهر أبريل المقبل.

ورغم أن الأخبار تشير إلى أن المدير الفني للمنتخب الأول فوزي البنزرتي بمساعدة علي المرجيني هما من سيقودان المنتخب في شان إثيوبيا؛ فإن اتحاد الكرة لم يعلن حتى اللحظة عن هوية مدرب الفرسان في بطولة أفريقيا للمحلين.

وكان كمال الترهوني مدير المنتخب الوطني قد أعلن في تصريحات سابقة لـ218 أن اتحاد الكرة سيختار مدربا خلال هذا الأسبوع وسيكون تحت إشراف فوزي البنزرتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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