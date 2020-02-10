فوزي البنزرتي الأقرب لقيادة المنتخب في الشان

لايزال الوسط الرياضي ينتظر إعلان اتحاد الكرة عن المدرب الذي سيقود المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين الذي سيقام في إثيوبيا شهر أبريل المقبل.

ورغم أن الأخبار تشير إلى أن المدير الفني للمنتخب الأول فوزي البنزرتي بمساعدة علي المرجيني هما من سيقودان المنتخب في شان إثيوبيا؛ فإن اتحاد الكرة لم يعلن حتى اللحظة عن هوية مدرب الفرسان في بطولة أفريقيا للمحلين.

وكان كمال الترهوني مدير المنتخب الوطني قد أعلن في تصريحات سابقة لـ218 أن اتحاد الكرة سيختار مدربا خلال هذا الأسبوع وسيكون تحت إشراف فوزي البنزرتي.

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