تأهل الأرجنتين والبرازيل إلى أولمبياد طوكيو

حجز المنتخبان الأولمبيان الأرجنتيني والبرازيلي ورقتا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تخطيهما للتصفيات المؤهلة على مستوى أمريكا الجنوبية.

وكان منتخب التانغو قد ضمن تأهله أولا بعد أن جمع ست نقاط كاملة إثر فوزه في مباراته الأولى لحساب التصفيات النهائية على منتخب الأوروغواي بثلاثة أهداف لاثنين، وفوزه في المباراة الثانية على منتخب كولومبيا بهدفين لواحد، فيما خسر الثالثة لمصلحة صاحب ذهبية النسخة الأخيرة منتخب السامبا الذي ضمن تأهله هو الآخر بعد حصوله على خمس نقاط من تعادله أمام كولومبيا والأوروغواي بنفس النتيجة هدف لهدف وفوزه في آخر المباريات على منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة.

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