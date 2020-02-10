طقطق يضع “بصمة قوية” بفوز للمصري البورسعيدي

سجل الدولي الليبي مفتاح طقطق ثاني أهداف فريقه المصري البورسعيدي الذي فاز على فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة، الاثنين، في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب الجيش في السويس.

وقد شارك طقطق أساسيا في المباراة كاملة وقدم أداء جيدا، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62 بعد أن كان سببا في تسجيل الهدف الأول إثر تسديدته التي ارتدت من الحارس وتكفل بها لاعب الوسط أحمد ياسر.

وبهذا الفوز يصعد المصري البورسعيدي إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان نظرا لمشاركة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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