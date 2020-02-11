الورفلي رفقة الرجاء في المربع الذهبي للبطولة العربية

ضمن فريق لاعبنا الدولي سند الورفلي الرجاء المغربي تأهله للدور نصف النهائي من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية الأبطال” بعدما تجاوز مولودية الجزائر.

وشارك الورفلي في اللقاء أساسيا منذ البداية ورغم خسارة الرجاء بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها مركب محمد الخامس في الدار البيضاء إلا أن الفريق المغربي استفاد من نتيجة مباراة الذهاب والتي كانت على أرض المولودية وانتهت لصالح الرجاء بهدفين لهدف حيث سيواجه الإسماعيلي المصري في نصف النهائي.

يذكر أن الرجاء يلعب على أكثر من واجهة هذا الموسم فبعد تأهله للمربع الذهبي في البطولة العربية يستعد لمواجهة مازيمبي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى خوضه منافسات الدوري والكأس في المغرب.

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