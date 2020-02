سخرية نجم توتنهام من «كورونا» تهدده بالإيقاف

ديلي آلي لكل من شعر بالإهانة، أنا أقدم خالص الاعتذار [انترنت]

تعرض ديلي آلي نجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي، لهجوم شرس، بعد نشره فيديو على موقع “سناب شات” يسخر فيه من فيروس “كورونا” المستجد، ومن الآسيويين.

وأثار الفيديو الذي نشره آلي خلال وجوده بمطار هيثرو الدولي في لندن متجها إلى مدينة دبي، حالة من الجدل الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمه البعض بالعنصرية ضد الآسيويين، مما دفعه لحذف الفيديو بعدها بدقيقتين.

وفي الفيديو ظهر النجم الإنكليزي مرتدياً ” كمامة” على وجهه، وخاطب المرض قائلاً: “كورونا ماذا؟، يرجى الاستماع إلى هذا بصوت عالي، هذا الفيروس يجب أن يكون سريعاً لكي يصيبني”، ثم حرك الكاميرا على شخص آسيوي يجلس بجواره في المطار.

وبعد الهجوم الذي تعرض له، حذف آلي الفيديو، وقدم اعتذراً للجماهير، وكتب على حسابه على “سناب شات”: “نادم عن نشري الفيديو على سناب شات ولم يكن الأمر مضحكا، ولقد مسحته فورا عندما أدركت أنه قد يسبب الإساءة، ولم تكن هذه نيتي أبدا، لكل من شعر بالإهانة، أنا أقدم خالص الاعتذار”.

من جانبه، طلب الاتحاد الإنكليزي تفاصيلاً أكثر عن ذلك الفيديو، وفقاً لقواعد الاتحاد التي تمنع الأشخاص باستخدام وسائل الإعلام بالشكل الخاطئ، وفي حال ثبوت إدانة آلي، من المتوقع أن يتم توقيع عقوبة مالية، أو الإيقاف.

وما يزيد من أزمة النجم الإنكليزي أن أغلب رعاة فريقه توتنهام هم من آسيا.

يذكر أن ديلي آلي بدأ يستعيد مستواه منذ تولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الفريق.

