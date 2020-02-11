5 أندية تتنافس لضم البرغوث إلى صفوفها

تعتزم 5 أندية للتعاقد مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهي: باريس سان جرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان.

في حال تفعيل “البند السري” الذي يطلق عليه “بند الهروب”، في عقد “البرغوث”.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، ان الأندية الـ5 مستعدة لضم ميسي إن تم تفعيل “بند الهروب” والذي يمكّن اللاعب من الرحيل “مجانا” عن برشلونة بنهاية الموسم، في حال أبلغ “البلوغرانا” قبل شهر من تنفيذ البند.

وقدّرت “لاغازيتا” أن يتراوح الراتب السنوي في العقد الذي سيوقعه ميسي إن ترك برشلونة، بين 50 إلى 85 مليون يورو.

وعن الخطط البديلة التي يمتلكها “النادي الكتالوني” إن رحل ميسي عن صفوفه، أوضحت “لاغازيتا”، أن الحل يتمثل في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ونيمار دا سيلفا.

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