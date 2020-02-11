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بطولة الراحل “محمد باني” للناشئين تصل محطتها الأخيرة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تختتم مرحلة المجموعات ببطولة فقيد الرياضة الليبية الراحل “محمد سالم باني” لمدارس الناشئين في كرة القدم، الجمعة، والتي تنظمها جمعية الوفاء الرياضية الخيرية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وتحتضن قاعة السابع عشر من فبراير في المدينة الرياضية بطرابلس المستضيفة لمنافسات البطولة أربعة لقاءات في أمسية الجمعة القادم.

وفي اللقاء الأول يتبارى فريقا كل من مدرسة طرابلس مع مدرسة الرياضية “ب” ويلتقي بعدها فريقا القلعة وأكاديمية شمال أفريقيا “ب”.

كما يواجه فريق توبي ستارز منافسه مركز زوارة “أ” وفي آخر المباريات يلتقي فريق مدرسة الرباط مع مركز زوارة “ب”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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