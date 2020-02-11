الهوني ضمن قائمة الترجي للسوبر الأفريقي

يسافر مساء اليوم فريق لاعبنا الدولي حمدو الهوني الترجي الرياضي التونسي إلى الدوحة وذلك لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة.

ويتواجد حمدو الهوني في قائمة المدرب معين الشعباني لمباراة السوبر حيث يعتبر الدولي الليبي أهم الركائز الأساسية لبطل أفريقيا في آخر نسختين.

وكان حمدو منقذا للترجي في أكثر من لقاء سواء في الدوري التونسي أو في دوري الأبطال، كما أنه حقق رقما قياسيا بتسجيله هاتريك في مونديال الأندية وتتويجه بلقب الهداف في ذات البطولة.

ويسعى الترجي هذه المرة للتويج باللقب على حساب الزمالك بعد أن أخفق في تحقيقه العام الماضي على حساب الرجاء المغربي.

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