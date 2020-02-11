المعتصم المصراتي يظهر للمرة الأولى مع فريقه الجديد

شارك لاعبنا الدولي المعتصم المصراتي مساء أمس في أولى مبارياته مع فريقه الجديد ريو آفي البرتغالي حيث تجاوز ديبروتيفو أفيش بنتيجة أربعة أهداف لهدف.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ريو آفي صورة للدولي الليبي من المباراة وعلقت عليها “مرحبا بك في العائلة”.

وظهر المصراتي بمستوى مميز خلال الدقائق التي شارك فيها واستطاع إظهار مستوى كبير وكان مصدرا لجميع الكرات لخط هجوم فريقه.

ورفع فريق ريو آفي رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة في المركز الخامس بترتيب فرق الدوري البرتغالي، فيما تجمد رصيد فريق ديبورتيفو أفيس عند اثنتي عشرة نقطة في المركز الـ18 والأخير.

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