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التاجوري يقدم القميص الجديد لنيويورك سيتي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى نادي نيويورك سيتي جلسة تصوير لإعلان القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم وقد اختار لاعبنا الدولي إسماعيل التاجوري لتقديم القميص الجديد والذي سيرتديه الفريق موسم 2020.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي نيويورك سيتي فإن القميص الجديد والبديل يعكس إيقاع وأسلوب مدينة نيويورك حيث يتميز القميص بتصميمه الكلاسيكي وبلونيه الأبيض والأزرق إضافة إلى أنه مستوحى من الهندسة المعمارية لأبرز معالم المدينة.

ويخوض التاجوري هذه الفترة استعدادات مكثفة مع فريقه نيويورك سيتي تحضيرا لانطلاق مسابقتي دوري أبطال الكونكاكاف والدوري الأمريكي الممتاز. وكان نيويورك سيتي أنهى الموسم الماضي في صدارة المجموعة الشرقية برصيد 64 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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