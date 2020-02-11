البيانكونيري يعلن غياب دوغلاس كوستا بسبب الإصابة

أعلن نادي يوفنتوس تعرض جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام هيلاس فيرونا بداية الأسبوع الحالي.

وذكر البيانكونيري في بيانه أن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها كوستا أثبتت وجود إصابة على مستوى عضلة الفخذ من الدرجة الثانية ما يستوجب فترة من الراحة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويعني ذلك غياب اللاعب بشكل مؤكد عن مواجهة فريقه أمام ميلان الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا إضافة إلى مباراتي بريشيا وسبال في الدوري الإيطالي .

وينتظر المدرب ماوريتسيو ساري مدى خطورة إصابة لاعبه البرازيلي في الفحوصات المقبلة قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الدوري من أجل تحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق الفترة القادمة والشكوك حول مشاركته أمام ليون في دوري الأبطال.

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