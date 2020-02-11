منتخب الشباب يصل للسعودية ويتأهب لـ”كأس العرب”

تقرير 218

وصلت بعثة فرسان المتوسط تحت 20عاما للسعودية قبل أيام من بدء منافسات البطولة العربية، حيث بات منتخب الشباب تحت قيادة المدرب الوطني عياد القاضي اليوم جاهزا لخوض المنافسات العربية التي ستنطلق يوم الـ17 من فبراير الجاري بعد أن أنهى معسكره في تونس وخاض خلاله بعض المباريات الودية أمام الأندية التونسية.

ورغم أن الاستعداد لم يكن كافيا لفرسان المتوسط فإن الشباب الليبيين عاقدو العزم على تحقيق نتيجة إيجابية ولكن عليهم أولا التأهل في مجموعة تضم كلا من الإمارات والسودان والسنغال ضيف هذه البطولة .

ظهور المنتخب الوطني للشباب في هذا الوقت مهم جدا وتألق لاعبينا في البطولة العربية هو الأهم لأنهم يشكلون اليوم النواة والداعم الحقيقي للمنتخب الأول المقبل على تصفيات الكان والمونديال وهذا ما أكدته زيارة فوزي البنزرتي لهم في معسكر تونس الأيام الماضية وأكد فيها أن باب المنتخب الأول مفتوح لكل لاعب يتألق في البطولة العربية.

ومن المنتظر أن يُنافس أبناء ليبيا بروح الشباب وبعزيمة الليبيين وبخبرة عياد القاضي بكل قوتهم في البطولة العربية ليثبتوا للجميع أن ليبيا أرض خصبة لمواهب كرة القدم.

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