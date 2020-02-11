الإنتر يحسم ديربي الغضب.. وتعادل بقمة البوندسليغا

عاش عشاق الدوريات الأوروبية الكبرى جولة مثيرة بالإثارة والتشويق ففي إيطاليا اشتعل صراع اللقب بعد سقوط اليوفي المفاجئ أمام هيلاس فيرونا وتحقيق الإنتر ولاتسيو للفوز، وحسم التعادل السلبي قمة الدوري الألماني التي جمعت بايرن ميونخ المتصدر بوصيفه لايبزيج، في حين لم يشهد الدوري الإسباني والدوري الفرنسي أي تغييرات تذكر على مستوى الصدارة.

اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن يوفنتوس بعد أن فاز على جاره الميلان وخسارة اليوفي المفاجئة أمام هيلاس فيرونا.

فعلى أرضية ملعب الجوزيبي مياتزا استطاع الإنتر قلب تأخره في الشوط الأول أمام الميلان بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-2.

بدأ الميلان المباراة بقوة واستطاع السيطرة على المباراة وهدد مرمى الإنتر عدة مرات، في حين اعتمد النيرازوري في هذا الشوط على الهجمات المرتدة، وفي نهاية الشوط توج الميلان أفضليته بهدفين سجلهما ريبيتش وإبراهيموفيتش في الدقيقتين 40 و46.

ودخل الإنتر الشوط الثاني بصورة مغايرة تماما واستطاع إدراك التعادل سريعا بهدفي بروزوفيتش وفيسينو في الدقيقتين 51 و53 على التوالي، تعادل أشعل حماس لاعبي الإنتر وأدخل الشك في صفوف الميلان، وواصل الإنتر سيطرته على الشوط وسجل هدفا ثالثا عن طريق مدافعه دي فريج في الدقيقة 70، حاول بعدها الميلان العودة لأجواء اللقاء بينما واصل الإنتر هجومه وضغطه ومع غروب شمس المباراة اختتم لوكاكو الديربي المجنون بهدف رابع في الدقيقة 93 أكد من خلاله سيطرة الإنتر على الديربي في السنوات الأخيرة.

وتعرض يوفنتوس لهزيمة مفاجئة أمام هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف في مباراة شهدت تسجيل رونالدو للمباراة العاشرة على التوالي ليحطم رقم الفرنسي ديفيد تريزيغيه، تقدم اليوفي أولا بهدف رونالدو في الدقيقة 65 ليرد عليه بوريني بهدف التعادل في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 86 سجل باتزيني هدف الفوز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

واستغل لاتسيو سقوط اليوفي ليواصل الضغط على المتصدرين وعاد بفوز صعب من ملعب بارما بهدف وحيد سجله كايسيدو في الدقيقة 41.

وقلب أتلانتا تأخره بهدف أمام فيورنتينا إلى فوز بنتيجة 2-1، تقدم الفيولا أولا بهدف سجله نجمه كييزا في الدقيقة 32، قبل أن يرد عليه النيرازوري الصغير بهدفي زباتا ومالينوفسكي في الدقيقتين 49 و72.

وواصل روما مسلسل نزيف النقاط وتعرض لخسارة مفاجئة على أرضية ميدانه أمام بولونيا بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت طرد كريستانتي لاعب روما في الدقيقة 80، ثلاثية بولونيا سجلها كل من موسى بارو هدفين وأرسوليني، في حين سجل دينزفيل بالخطأ في مرماه ومختريان هدفي ذئاب العاصمة.

وفي بقية المباريات فاز ليتشي على نابولي 3-2، وسامبدوريا على تورينو 3-1، وجنوى على كالياري 1-0، وساسولو على سبال 2-1، وتعادل بريشيا مع أودينيزي بهدف لمثله.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 23

1- إنتر ميلان 54 نقطة.

2- يوفنتوس 54 نقطة.

3- لاتسيو 53 نقطة.

4- أتلانتا42 نقطة.

5- روما 39 نقطة.

لم تشهد الجولة 23 من الدوري الإسباني أي جديد على صعيد صدارة الترتيب بعد أن نجح الغريمان ريال مدريد وبرشلونة بتحقيق الفوز خارج ملعبهما على حساب أوساسونا وريال بيتيس على التوالي.

فعلى أرضية ملعب أوساسونا قلب ريال مدريد تأخره أمام أوسونا بهدف إلى فوز بنتيجة 4-1، تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف غارسيا في الدقيقة 14، ورد الميرنغي بـ4 أهداف تناوب على تسجيلها كل من إيسكو، راموس، فازكيس، ويوفيتش في الدقائق 33،38،84،92 على التوالي.

وعاد برشلونة من أرضية معلب ريال بيتيس بفوز صعب على أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق.

تقدم أصحاب الأرض بهدف كانليس في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وعدل البلوغرانا النتيجة في الدقيقة 9 عن طريق دي يونج، وأعاد نبيل فقير التقدم لبيبتس في الدقيقة 26 ليرد عليه البرشا بهدفي بوسكيتس ولينغيليت في الدقيقتين 48 و82.

وواصل خيتافي نتائجه الإيجابية وحقق فوزا كبيرا على فالنسيا بثلاثية نظيفة ثبتت من خلالها أقدامه في المركز الثالث.

واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز بعد أن حقق فوزا صعبا على غرناطة بهدف وحيد سجله أنخل كوريا في الدقيقة 6.

وفي بقية المباريات فاز سيلتا فيغو على إشبيلية بنتيجة 2-1، وديبورتيفو ألافيش على إيبار بذات النتيجة، وريال سوسيداد على أتلتيك بلباو بنفس النتيجة أيضا، وإسبانيول على ريال مايوركا بنتيجة 1-0، وليفانتي على ليجانيس 2-0، وتعادل فياريال مع بلد الوليد بنتيجة 1-1.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 23

1- ريال مدريد 52 نقطة.

2- برشلونة 49 نقطة.

3- خيتافي 42 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 39 نقطة.

5- إشبيلية 39 نقطة.

انتهت قمة الدوري الألماني التي جمعت بايرن ميونخ وضيفه ووصيفه لايبزيج بالتعادل السلبي في مباراة سيطر الفريق البافاري على أغلب ردهاتها بينما اعتمد الضيوف على المرتدات التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الحارس نوير.

تعادل أرضى الفريقين بعد سقوط ملاحقهما المباشر بروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة، تناوب على تسجيل رباعية ليفركوزن كل من فولاند هدفين، بايلي، وبيندر، في حين سجل أهداف الضيوف كل من هوميلس، أمريكان وجوريرو.

وانقاد شالكه لتعادل إيجابي على أرضية ملعبه أمام بادربون بهدف لمثله.

وفي بقية المباريات فاز إنتراخت فرانكفورت على أوجسبورغ بنتيجة 5-0، وماينز على هيرتا برلين بنتيجة 3-1، ويونيون برلين على فيردر بريمن بنتيجة 2-0، وفرايبورغ على هوفنهايم بنتيجة 1-0، وتعادل فولفسبورج مع فورتونادوسلدروف بهدف لمثله، في حين تم تأجيل مباراة بروسيا مونشنغلادباخ مع كولن لسوء الأحوال الجوية.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 21

1- بايرن ميونخ 43 نقطة.

2- لايبزيج 42 نقطة.

3- بروسيا دورتموند 39 نقطة.

4- بروسيا مونشنغلادباخ 39 نقطة من 20 مباراة.

5- باير ليفركوزن 37 نقطة.

حسم باريس سان جيرمان قمة الدوري الفرنسي وحقق انتصارا مثيرا على ضيفه ليون بنتيجة 4-2، أهداف الفريق الباريسي سجلها كل من دي ماريا، مبابي، كافاني، ومارشال لاعب ليون بالخطأ في مرماه، في حين سجل هدفي ليون كل من تيريير وموسى ديمبلي.

وحقق مارسيليا الوصيف فوزا صعبا على تولوز بهدف وحيد سجله ديمتري باييت في الدقيقة 31.

واقترب ليل من المركز الثالث بعد فوزه على أنجيه بهدفين نظيفين وتعادل رين مع ستاد بريست 29 سلبيا.

وفي بقية المباريات فاز تيم أولمبيك على نيس بنتيجة 3-1، وبوردو على ميتز بنتيجة 2-1، وموناكو على أميان بذات النتيجة، ومونبيليه على سانت إيتيان بنتيجة 1-0، وستراسبورج على ستاد ريمس بنتيجة 3-0، وتعادل ديجون مع نانت بنتيجة 3-3.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 24

1- باريس سان جيرمان 61 نقطة.

2- مارسيليا 49 نقطة.

3- رين 41 نقطة.

4- ليل 40 نقطة.

5- مونبيليه 37 نقطة.

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