فيفيانو يعود إلى إنتر ميلانو

خضع الحارس الإيطالي إميليانو فيفيانو للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى إنتر ميلانو باعتباره لا يرتبط بأي ناد في الفترة الحالية.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن الحارس المخضرم صاحب الـ34 عاما على أعتاب التوقيع مع الإنتر حيث يعد حلا لفترة قصيرة مع الإنتر بعد إصابة حارسه سمير هندانوفيتش بعد كسر تعرض له على مستوى إصبع يده.

يذكر أن فيفيانو لعب للعديد من الأندية منها الإنتر في عدة فترات وبريشيا وتشيزينا وفيورنتينا وسامبدوريا وسبال إضافة إلى أرسنال وسبورتينغ لشبونة وخاض ست مباريات دولية مع منتخب إيطاليا.

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