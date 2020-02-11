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يوفنتوس “يجدد الثقة” في حارسه تشيزني

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزني لمدة أربعة أعوام إضافية لينتهي في 2024.

وذكر البيانكونيري أن عقد تشيزني السابق كان ينتهي في 2021 حيث وقّع الحارس البولندي لعقد جديد مدته 4 أعوام.

وكان تشيزني قد انضم إلى السيدة العجوز في ألفين وسبعة عشر قادماً من صفوف أرسنال وبعد تجربة لمدة موسمين مع روما في إيطاليا مقابل 24 مليون يورو، وخاض تشيزني في الموسم الحالي 22 مباراة وسكنت شباكه 23 هدفاً.

وأصبح تشيزني الحارس الأساسي في تشكيلة يوفنتوس مع المدرب السابق ماسيمليانو أليغري والمدرب الحالي ماوريتسيو ساري في موسمه الثاني بعد أدائه المقنع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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