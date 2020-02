برشلونة يعلن خضوع ديمبيلي لجراحة ناجحة ويحدد مدة غيابه [كورة]

أكد نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي سوف يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في فنلندا.

وكان ديمبيلي قد أصيب بإنتكاسة بعد عودته لتدريبات البلوغرانا، إذ تعرض لتمزق في أوتار الركبة القريبة من فخذه الأيمن، ليخضع اللاعب لعملية جراحية تمهيدًا لدخوله في برنامج تأهيلي جديد.

وقال النادي الكتالوني في بيانه أن العملية الجراحية قد أُجريت بنجاح، مؤكدًا أن ديمبيلي سيحتاج إلى 6 أشهر من أجل التعافي والعودة للملاعب، وهو ما يعني غيابه عن الفريق لنهاية الموسم، كما أنه سيغيب عن تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وستمنح مدة غياب ديمبيلي برشلونة الحق في طلب التعاقد مع مهاجم جديد من الاتحاد الإسباني خلال الفترة القادمة، لتعويض النقص في صفوفه.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017، ولم يشارك هذا الموسم إلا في 9 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

The post رسمياً.. برشلونة يعلن مدة غياب عثمان ديمبيلي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا