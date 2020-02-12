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منتخب الشباب يجري مرانه الأول في السعودية

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر المنتخب الوطني تحت سن 20 عاما تدريباته في السعودية استعدادا لخوض منافسات كأس العرب والتي ستنطلق يوم 17 من الشهر الجاري.

وبدأ فرسان المتوسط تدريباتهم مساء أمس في ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ويدخل منتخبنا الوطني منافسات كأس العرب تحت قيادة المدرب عياد القاضي ومساعده المهدي بوشاح، وخصص المدرب الحصة التدريبية الأولى لإزالة الإرهاق خاصة بعد الرحلة الطويلة التي خاضها شباب ليبيا بدءا من تونس ومنها للأردن وصولا للسعودية.

ويواجه منتخب الشباب في دور المجموعات من كأس العرب كلا من منتخبات السودان والإمارات والسنغال ضيف البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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