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اتحاد الكرة يعلن قائمة منتخب المحليين (أسماء)

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني للاعبين المحليين التي ستدخل في معسكر تدريبي في تونس ابتداء من 15 فبراير الجاري.

وقد استثنت قائمة المنتخب التي أعلنها الاتحاد العام لاعبي النصر المقبلين على خوض الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيكون تجمع تونس هو الأول لمنتخب المحليين قبل انطلاق منافسات الشان في إثيوبيا شهر أبريل المقبل ، ويبدو أن المدير الفني للمنتخب الأول فوزي البنزرتي هو من سيشرف على الفرسان في الشان حيث إن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن عن الإطار الفني الذي سيقود المنتخب الوطني في كأس أفريقيا للمحليين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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