عزاقة يواصل تدريباته بإشراف تونسي

يسعى حارس فريق المدينة والمنتخب الوطني أحمد عزاقة للوصول إلى أعلى مراحل الاستعداد تأهبا للمشاركات المقبلة.

ويواصل الدولي الليبي تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب التونسي فهمي بن عثمان والذي سبق له تدريب نادي النهضة السعودي ودرب في تونس النجم المتلوي وبن عروس، وحاليا يدرب فريق مستقبل سليمان الذي ينافس في البطولة التونسية المحترفة.

وشهد مستوى الحارس الدولي أحمد عزاقة الفترة الماضية تألقا كبيرا حيث دافع عن عرين المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة ولا يزال اليوم المرشح الأبرز لحراسة مرمى المنتخب لذلك يختار اليوم مواصلة تدريباته نظرا لتوقف الدوري في ليبيا.

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