كاسياس يخوض “معركة إنتخابية” لرئاسة الاتحاد الإسباني

قرر الحارس الإسباني إيكر كاسياس الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة مارس المقبل .

وأكدت إذاعة كادينا سير أن حارس لاروخا أخطر مجلس الرياضة الإسباني بخطته من أجل الدخول إلى سباق الانتخابات التي ستقام في مارس المقبل، وذكرت الإذاعة أن كاسياس سينافس الرئيس الحالي لويس روبياليس ويعتمد على دعم كبير من أغلب الأندية الإسبانية .

وكان كاسياس أحد النجوم البارزين في الكرة الإسبانية حيث توج بكأس العالم عام 2010 إضافة إلى أمم أوروبا في مناسبتين وحصد دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عدة مرات .

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