محمد سعيد يتألق مع مجيس العماني

ساهم الدولي الليبي في كرة اليد محمد سعيد في تأهل فريقه مجيس العماني إلى الدور الرباعي في بطولة الدوري المحلي.

وشارك محمد سعيد في مباراته الأولى مع فريقه مجيس العماني أمام أهلي سداب، وساهم في التأهل للرباعي بعدما خطف الأضواء في أول ظهور له، حيث يعتبر أحد أبرز لاعبي كرة اليد في ليبيا وكان قد تألق رفقة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الماضية في تونس.

ويستعد فريق مجيس لمواجهة هامة، الثلاثاء المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الرباعي ببطولة كأس عمان.

يذكر أن محمد سعيد قد تعاقد مع النادي العماني لمدة شهرين ونصف ، وسيحسم اللاعب أمره سواء بالتجديد للنادي العماني أو الرحيل إلى وجهة أخرى مع انتهاء مدة تعاقده، وهي مدة انتهاء الدوري هذا الموسم.

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