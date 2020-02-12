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محمد سعيد يتألق مع مجيس العماني

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساهم الدولي الليبي في كرة اليد محمد سعيد في تأهل فريقه مجيس العماني إلى الدور الرباعي في بطولة الدوري المحلي.

وشارك محمد سعيد في مباراته الأولى مع فريقه مجيس العماني أمام أهلي سداب، وساهم في التأهل للرباعي بعدما خطف الأضواء في أول ظهور له، حيث يعتبر أحد أبرز لاعبي كرة اليد في ليبيا وكان قد تألق رفقة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الماضية في تونس.

ويستعد فريق مجيس لمواجهة هامة، الثلاثاء المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الرباعي ببطولة كأس عمان.

يذكر أن محمد سعيد قد تعاقد مع النادي العماني لمدة شهرين ونصف ، وسيحسم اللاعب أمره سواء بالتجديد للنادي العماني أو الرحيل إلى وجهة أخرى مع انتهاء مدة تعاقده، وهي مدة انتهاء الدوري هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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