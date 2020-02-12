ليبيا تتوج بذهبية بطولة ناتيلي للشطرنج

توجت ليبيا بالمركز الأول في فئة تحت 8 سنوات ببطولة ناتيلي المفتوحة للشطرنج في تونس والتي استضافتها مدينة بنزرت الساحلية .

وشهدت بطولة الشطرنج السريع بـ9 جولات وبزمن 15 دقيقة مشاركة 159 لاعبا من عدة دول ، وتوجت ليبيا بالمركز الأول بعدما نجح الرياضي فراس الفيتوري في جمع 3.5 نقطة ليحصد القلادة الذهبية ، بينما حصد الرياضي الليبي حمزة الفيتوري، المركز الثاني في منافسات فئة 14 سنة برصيد 6 نقاط وتوج بالقلادة الفضية، فيما حصل هاشم الفيتوري على المركز الثالث بمنافسات فئة 12 سنة برصيد 5 نقاط وتوج بالقلادة البرونزية.

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