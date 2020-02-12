اخبار الرياضة

فيراري “تكشف الستار” عن سيارتها الجديدة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف فريق فيراري الستار عن السيارة الجديدة التي سيخوض بها الموسم الجديد في بطولة العالم للسيارات “الفورمولا وان” بعرض أقيم في مدينة ريجيو إميليا في إيطاليا .

وتشير السيارة الجديدة فيراري إس إف 1000 إلى السباق رقم ألف الذي ستخوضه فيراري حيث تأمل بإنهاء هيمنة مرسيدس على لقب السائقين والصانعين في السنوات الست الأخيرة، وحرمان البريطاني لويس هاميلتون من معادلة ألقاب الأسطورة الألماني مايكل شوماخر صاحب السبعة ألقاب في بطولة العالم .

ولم يتغير شكل سيارة فيراري الجديدة بشكل كبير عن سيارة العام الماضي حيث عبر كل من الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات وزميله شارل لوكلير عن سعادتهم بالسيارة الجديدة والتصميم الذي سيمنحهم الإضافة في الموسم الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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