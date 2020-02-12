فيراري “تكشف الستار” عن سيارتها الجديدة

كشف فريق فيراري الستار عن السيارة الجديدة التي سيخوض بها الموسم الجديد في بطولة العالم للسيارات “الفورمولا وان” بعرض أقيم في مدينة ريجيو إميليا في إيطاليا .

وتشير السيارة الجديدة فيراري إس إف 1000 إلى السباق رقم ألف الذي ستخوضه فيراري حيث تأمل بإنهاء هيمنة مرسيدس على لقب السائقين والصانعين في السنوات الست الأخيرة، وحرمان البريطاني لويس هاميلتون من معادلة ألقاب الأسطورة الألماني مايكل شوماخر صاحب السبعة ألقاب في بطولة العالم .

ولم يتغير شكل سيارة فيراري الجديدة بشكل كبير عن سيارة العام الماضي حيث عبر كل من الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات وزميله شارل لوكلير عن سعادتهم بالسيارة الجديدة والتصميم الذي سيمنحهم الإضافة في الموسم الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية