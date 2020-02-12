برشلونة يعلن غياب ديمبيلي لـ6 أشهر

خضع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق الفترة الماضية ما سيجعله يغيب لفترة طويلة.

وأجرى ديمبيلي جراحة في فنلندا بعد الإصابة بتمزق في أوتار الفخذ الأيمن، حيث ذكر النادي الكاتالوني أن اللاعب الفرنسي سيغيب بشكل رسمي عن الملاعب لستة أشهر.

ويحق لبرشلونة استبدال ديمبيلي بلاعب آخر في قائمة الفريق المحلية في حال أقرت اللجنة الطبية من رابطة الليغا أن اللاعب سيغيب لأكثر من خمسة أشهر، حيث يعاني برشلونة كذلك من غياب مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز حتى نهاية الموسم.

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