الخميس.. النصر يستأنف تدريباته استعدادًا لحسنية أغادير بالكونفدرالية

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي، لخوض تدريبات مساء غد الخميس 13 فبراير الجاري، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة نادي حسنية أغادير المغربي، بربع نهائي الكونفدرالية.

ويسعى فريق النصر، بقيادة المدرب الوطني محمد الكلكي، إلى مواصلة مسيرة الإنجاز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل الفحامة للمرة الأولى في تاريخه لربع نهائي المسابقة القارية.

وكانت قرعة بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، قد أسفرت عن مواجهة عربية خالصة تجمع بين النصر، ممثل الكرة الليبية، وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز النصر على حسنية أغادير فإنه سيتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه وينتظر الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، لتكون مواجهة عربية جديدة في البطولة.

وإذا حسم الفحامة تأهله إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه ولأول مرة في تاريخ الأندية الليبية فإنه سينتظر المتأهل من نصف النهائي الأخر والذي يحسم في مواجهتي زناكو الزامبي وبيراميدز المصري إلى جانب إنيمبا النيجيري وحوريا كوناكري الغيني في دور ربع النهائي .

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