منتخبنا للجودو يواصل تدريباته بمعسكر اليابان استعدادًا للاستحقاقات القادمة

يواصل منتخبنا الوطني للجودو، تدريباته بمعسكر اليابان، والذي يستمر لمدة 20 يومًا، في إطار التحضير للاستحقاقات القادمة.

وخاض لاعبو منتخبنا، تدريبات بدنية وفنية مكثفة، ضمن البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني ولجنة المنتخبات الوطنية للمنتخب، استعدادًا لبطولة أفريقيا المقبلة.

ويمثل منتخبنا الوطني للجودو كل من: الرياضي علي سعيد عمر، والرياضي مصطفى بن عيسى، ويقوده المدرب زكريا الأسود.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، لتجهيز البطل الليبي علي سعيد عمر، المتحصل على ذهبية البطولة الأفريقية مؤخرًا، من أجل الترشح للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتعمل اللجنة الأولمبية الليبية، على دعم الرياضي، علي سعيد عمر، والوقوف معه وتأمين معسكر تحضيري متقدم له في إطار استعداداته لخوض عدة بطولات أفريقية لأجل جمع نقاط التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان علي سعيد، قد أحرز ذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة الأخيرة بالكاميرون بالإضافة إلى إحرازه المركز الخامس في إحدى بطولات الاتحاد الإفريقي بالسنغال.

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