سواريز سيعود لبرشلونة أسرع من المتوقع

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة بخصوص إصابة الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة.

وكان سواريز قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليمنى، الشهر الماضي، وخضع لعملية جراحية، وقال ناديه إنه سيغيب لمدة 4 شهور.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” ذكرت أن اللاعب قد يعود، في وقت أقرب مما كان متوقعا، حيث يسير تعافيه بشكل جيد.

وأوضحت أنه إذا استمر بهذا المعدل، فيمكنه أن يلعب مرة أخرى في منتصف أبريل/نيسان المقبل، حيث قد يلحق بإياب ربع نهائي دوري الأبطال، في حال تأهل البارسا لهذا الدور.

يُذكر أن سواريز نشر قبل أسبوع، رسالة تفاؤل عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: “أواصل المضي قدمًا مع المزيد من القوة”.

ويعاني برشلونة على المستوى الهجومي بعد إصابة سواريز، وتجدد إصابة عثمان ديمبلي، ويسعى لضم مهاجما جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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