سداسية تعبر بـ”سان جيرمان” لنصف نهائي الكأس

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا على حساب فريق ديجون بعد أن فاز عليه بستة أهداف لواحد في ربع نهائي المسابقة على ملعب غاستون جيرارد، الأربعاء.

وتقدم فريق الـ”بي اس جي” من الدقيقة الأولى بهدف عكسي سجله مدافع ديجون “ويسلي لوتوا” في مرمى فريقه، لكن زميله المهاجم منير شويعر عدل الكفة في الدقيقة 13 بعد أن استغل تمريرة خاطئة انطلق بها من منتصف الملعب وسجل هدف التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل كيليان مبابي الهدف الثاني للباريسيين.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بخمسة دقائق جاء الهدف الثالث برأسية من تياغو سيلفا، وما هي إلا ست دقائق حتى أضاف بابلو سارابيا الهدف الرابع، وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربعة دقائق عاد مبابي ليسجل الخامس، وبينما دخلت المباراة في وقتها الإضافي ختم سارابيا السداسية لباريس سان جيرمان الذي حجز بهذا الفوز أحد المقاعد الأربعة في نصف نهائي كأس فرنسا.

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