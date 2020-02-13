صفقة تبادلية ضخمة لضم نيمار إلى النادي الكتالوني

تعتزم إدارة نادي برشلونة الإسباني استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي صمم على الاحتفاظ بنجمه البرازيلي.

وبحسب مصادر صحفية، أن النادي سيجري صفقة تبادلية ضخمة لإعادته إلى كامب نو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتضمن العرض الاستغناء عن نجمي الفريق أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، مقابل الحصول على خدمات نيمار.

الجدير بالذكر، أن برشلونة فشل طيلة الصيف الماضي في إيجاد توليفة تُقنع إدارة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، وذلك رغم الأسماء الكبيرة التي طرحت على غرار عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وجون كلير توديبو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا