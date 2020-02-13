“نهضة مرتقبة” بمستوى المرافق الرياضية في ليبيا

تقرير 218

من المنتظر أن تشهد البنية التحتية في ليبيا خلال الفترة القادمة نهضة لم نشاهدها خلال السنوات الماضية بعدما تبنت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني صيانة عدة مرافق رياضية.

وبدأت الهيئة بالملاعب الصغيرة ذات الأرضية الاصطناعية داخل الأندية وبعض المناطق لتكتسي تلك الملاعب حلة جديدة ولتصبح بعدها مكانا بمواصفات تُمكّن الشباب من ممارسة الرياضة فيه بكل أمان.

وكانت المرحلة الثانية بصيانة المرافق الرياضية الكبيرة حيث تمت المباشرة بأعمال الصيانة في ملعب طرابلس الدولي والمضمار المحيط به والذي تم إنجازه على أعلى مستوى.

وكانت صالة المدينة الرياضية بزوارة أيضا ضمن خطة الهيئة للتطوير حيث بدأت فعليا بتطويرها وصيانتها حيث اكتست حلتها الجديدة، فيما شملت الصيانة أيضا ملعب نادي السويحلي في مدينة مصراتة ليصبح ملعب الفريق الأحمر بأحدث المواصفات وجاهزا لاستقبال تدريبات فرق النادي بجميع فئاتها.

وامتدت خطة الصيانة بالنسبة للهيئة العامة للشباب والرياضة حتى مدينة مسلاتة لتنطلق أعمال الصيانة في ملعب مسلاتة في خطوة تحسب لهيئة الشباب والرياضة. ولكن بعد كل هذه الصيانة لاتزال الصورة ناقصة في المرافق الرياضية ولن تكتمل إلا بعودة النشاط وعودة الجماهير إلى المدرجات.

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