ميلان يواجه اليوفي في قمة كأس إيطاليا

تقرير 218

“ميلان ويوفنتوس”.. العنوان العريض للسهرة الكروية التي سيتابعها الملايين اليوم والتي سيحتضنها ملعب السان سيرو في ميلانو لحساب ذهاب الدور النصف النهائي لكأس إيطاليا.

وسيحاول ميلان المجروح من نتيجة الديربي من خلال لقاء اليوم تحقيق نتيجة إيجابية على حساب عملاق إيطاليا يوفنتوس الذي هيمن على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة.

وتصب كل الأرقام الأخيرة لمصلحة اليوفي وحتى الحسابات على الأوراق تؤكد أن السيدة العجوز هي من ستخطف ورقة التأهل للنهائي فالميلان لم يحقق الفوز على اليوفي منذ عام 2016.

وستحاول كتيبة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بقيادة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو تأكيد سطوتها وهيمنتها على الكرة الإيطالية بفوزها على الميلان في السان سيرو بالذات.

قمة ربما ستحسم مبكرا لمن ستؤول ورقة التأهل للنهائي أو ربما سيتأجل الحسم لموقعة اليانز ستاديوم يوم الأربعاء المقبل.

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