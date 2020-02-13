اختتام دورة الإدارة الرياضية في طرابلس

اختتمت، أمس الأربعاء، دورة الإدارة الرياضية التي أقيمت في مقر الأكاديمية الأولمبية الليبية تحت إشراف وتنظيم اللجنة الأولمبية الليبية.

وشارك في الدورة التي تواصلت لمدة 5 أيام قرابة 50 متدربا من مختلف الأندية والجهات الرياضية في طرابلس والمنطقة الغربية.

وفي كلمة له بحفل اختتام الدورة قال خالد الزنكولي الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية إن برامج اللجنة الأولمبية المستقبلية ستركز على التطوير والتدريب لكل الكوادر الإدارية والفنية في الوسط الرياضي.

وأضاف الزنكولي أن هذا الأمر مهم جدا في إحداث نقلة مهمة ستنعكس بالإيجاب على تطور المستوى الفني للحركة الرياضية والشبابية في ليبيا.

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