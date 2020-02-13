النصر يهزم النجمة ويتمسّك بصدارة دوري البراعم

تمكن فريق براعم نادي النصر من الظفر بالنقاط الثلاث من أمام فريق براعم نادي النجمة عندما فاز عليه بهدفين لصفر في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة البراعم .

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا، وقد سجل النصر الهدف الأول عن طريق اللاعب شعيب طوير بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول، فيما أضاف مهند الفايدي الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار حافظ فريق براعم نادي النصر على صدارة المسابقة بجدارة حيث جمعوا خمس عشرة نقطة من خمس مباريات.

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