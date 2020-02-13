اخبار الرياضة

النصر يهزم النجمة ويتمسّك بصدارة دوري البراعم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق براعم نادي النصر من الظفر بالنقاط الثلاث من أمام فريق براعم نادي النجمة عندما فاز عليه بهدفين لصفر في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة البراعم .

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا، وقد سجل النصر الهدف الأول عن طريق اللاعب شعيب طوير بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول، فيما أضاف مهند الفايدي الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار حافظ فريق براعم نادي النصر على صدارة المسابقة بجدارة حيث جمعوا خمس عشرة نقطة من خمس مباريات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك