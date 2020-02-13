عاجل: دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يتعهد بحل مشاكل نادي النصر ويتكفل بمشاركته الأفريقية

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – تعهد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس بحل كافة مشاكل نادي النصر الليبي، معلنا تكفل مجلس الوزراء بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في في البطولة الكونفدرالية الأفريقية كونه ممثل الكرة الليبية الوحيد في البطولة.

واستقبل دولة الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية إضافة إلى لاعب القرن المدرب الدولي فوزي العيساوي، ولاعب المنتخب الليبي السابق عبدالسلام الشابي، ومشجعي النادي، بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وثمن دولة الرئيس صعود الفريق الأول للعبة كرة القدم بالنادي في الصعود لدور الثمانية في البطولة، مؤكدا أنه سيعالج مشاكل مستحقات اللاعبين وحلحلة مختلف الأمور والديون المتراكمة على النادي ليتمكن من تمثيل الكرة الليبية أفضل تمثيل في المسابقات الإقليمية والدولية.

وأكد دولته اهتمامه التام بقطاعي الشباب والرياضة، مؤكدا أن خطة العام متضمنة الدعم لمختلف الأندية والألعاب الرياضية.(وال – بنغازي) ا م

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