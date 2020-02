قرار سانشو يصدم ليفربول وريال مدريد وبرشلونة

سانشو يصدم ليفربول وريال مدريد وبرشلونة ويحسم أمر صراع كبار أوروبا [سبورت]

بعد انضمام ليفربول إلى سباق كبار أندية أوروبا للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسم اللاعب أمر وجهته المقبلة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية ، قرر اللاعب الشاب أنه يفضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي على ليفربول أو تشيلسي.

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد حدد مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، كأقل سعر يمكن الحصول عليه من أجل بيع الجناح الإنجليزي سانشو الصيف القادم في ظل اهتمام يونايتد وتشيلسي وكذلك ليفربول المنضم مؤخرا للسباق، بتوصية من المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يرى في اللاعب خيارا ممتازا لتدعيم خط الوسط الهجومي للريدز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النرويجي أولي غونار سولشايرمدرب “الشياطين الحمر” مستعد لدفع 200 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا لإغراء اللاعب البالغ 19 عاما من أجل الالتحاق في صفوف الفريق اللندني، وهو الرقم الذي لن يستطيع ليفربول مجاراته، لذلك يبدو يونايتد صاحب اليد العليا في السباق من أجل الفوز بلاعب الجناح.

ويملك مانشستر سيتي النادي السابق لسانشو، إمكانية إعادة شراء اللاعب، في حال تقديمه عرضا مماثلا لأي مقابل مادي يوافق عليه دورتموند من نادي آخر.

ومع ذلك لا يعتبر سيتي هو الطرف الأبرز للتعاقد مع سانشو، حيث من غير المتوقع أن يحاول بيب غوارديولا مدرب الفريق التعاقد معه بالصيف.

ويبدو أن سانشو لديه القدرة على أن يكون نجما حقيقيا، بعد تسجيله 12 هدفا، وساهم في صناعة 13 هدفا في 19 مباراة فقط ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.

