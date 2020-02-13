“الكاف” يختار الحكم الليبي عطية محمد لحضور دورة عن الـ VAR

وقع اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” على المساعد الدولي الليبي عطية محمد، من أجل حضور دورة متقدمة عن تقنية الحكم المساعد (VAR) والتي ستقام في المغرب مطلع شهر مارس المقبل.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي فإن اختيار الدولي الليبي جاء بناء على ما يقدمه من مستويات مشرفة للتحكيم الليبي في المحافل الدولية والقارية، حيث شارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 17 عاما والتي احتضنتها البرازيل في أكتوبر الماضي.

كما تألق حكمنا الدولي في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، حيث ساعد “عطية” بإدارة ثلاث مباريات في دور مجموعات البطولة.

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