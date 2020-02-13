إدارة مصرف الوحدة تنظم بطولة للعبة الشطرنج لموظفي المصرف

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – تختتم إدارة مصرف الوحدة اليوم البطولة الأولى لرياضة لعبة الشطرنج لموظفي المصرف والتي استمرت لثلاثة أيام بفرع المصرف (السوق) في مدينة بنغازي بمشاركة واسعة من الموظفين.

وأقيمت البطولة بإشراف الاتحاد الفرعي للعبة في بنغازي، وبرعاية قسم الشؤون الاجتماعية والرياضية بإدارة الموارد البشرية للمصرف.

وأسفرت القرعة الإلكترونية التي أقيمت يوم افتتاح البطولة الثلاثاء الماضي عن ثلاث جولات ومباريات قوية، ما جعل المنافسة على هذه البطولة بطابع مميز.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة السيد إبراهيم العبيدي إن الغرض من هذه البطولة التكاتف بين موظفي مصرف الوحدة، مشيرا إلى عزم إدارة المصرف تنظيم مسابقات في رياضات وألعاب أخرى على غرار ما تم في الفترة السابقة.

وأعرب العبيدي عن أمله في أن تكون المسابقة سنويا أو بشكل نصف سنوي، لافتا إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 12 رياضي موظف. (وال – بنغازي) م ب

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