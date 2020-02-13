الحكومة الليبية المؤقتة تتكفل بعقود لاعبي “النصر” وتكاليف المشاركة بالكونفدرالية

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، عن دعمها الكامل، لنادي النصر، ممثل الكرة الليبية، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث قررت التكفل بعقود لاعبي الفحامة، وتكاليف مشاركاته القارية.

ويمر نادي النصر، بأزمة مالية طاحنة، ما جعل اللجنة التسييرية للفحامة، تجتمع مع الجمعية العمومية وعدد من رموز النادي وكبار المشجعين القدامى، لبحث تذليل عقبات الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة الكونفدرالية.

كما عقدت اللجنة التسييرية بنادي النصر، برئاسة عزالدين الوكواك، اجتماعاً مهماً مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصوص مستحقات اللاعبين ، وذلك من أجل إقناعهم بالانخراط فى التدريبات.

وكانت قرعة بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية” التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، قد أسفرت عن مواجهة عربية خالصة تجمع بين النصر، ممثل الكرة الليبية، وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز النصر على حسنية أغادير فإنه سيتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه وينتظر الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، لتكون مواجهة عربية جديدة في البطولة.

وإذا حسم الفحامة تأهله إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه ولأول مرة في تاريخ الأندية الليبية فإنه سينتظر المتأهل من نصف النهائي الأخر والذي يحسم في مواجهتي زناكو الزامبي وبيراميدز المصري إلى جانب إنيمبا النيجيري وحوريا كوناكري الغيني في دور ربع النهائي .

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