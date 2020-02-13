الإعلان عن بطولة ليبيا لسباق طائرات الدرون

أعلن الاتحاد الليبي للرياضات الجوية عن تنظيم (بطولة ليبيا الأولى لسباقات طائرات الدرون) ومن المقرر إقامتها داخل القاعة الكبرى في المدينة الرياضية طرابلس.

وستنطلق فعاليات البطولة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ18 من شهر فبراير الحالي، وتستمر المسابقات والبرامج حتى الساعة السابعة مساء من نفس اليوم.

يُشار إلى أن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع لتكون هذه البطولة فرصة للتعرف على هذا النوع من الرياضات ومسابقاتها الحديثة في ليبيا، حيث يجري الرياضيون تدريباتهم هذه الأيام تحت إشراف مدربيهم داخل القاعة الكبرى استعدادا للمسابقة.

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