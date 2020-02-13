اخبار الرياضة

الإعلان عن بطولة ليبيا لسباق طائرات الدرون

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي للرياضات الجوية عن تنظيم (بطولة ليبيا الأولى لسباقات طائرات الدرون) ومن المقرر إقامتها داخل القاعة الكبرى في المدينة الرياضية طرابلس.

وستنطلق فعاليات البطولة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ18 من شهر فبراير الحالي، وتستمر المسابقات والبرامج حتى الساعة السابعة مساء من نفس اليوم.

يُشار إلى أن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع لتكون هذه البطولة فرصة للتعرف على هذا النوع من الرياضات ومسابقاتها الحديثة في ليبيا، حيث يجري الرياضيون تدريباتهم هذه الأيام تحت إشراف مدربيهم داخل القاعة الكبرى استعدادا للمسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق